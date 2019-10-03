Дмитрий Козлов назначен начальником управления МЧС России по Севастополю Общество

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Уроженец Пензенской области Дмитрий Козлов назначен начальником главного управления МЧС России по городу Севастополю.

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Соответствующий указ №474, который президент России Владимир Путин подписал 30 сентября, опубликован на официальном портале правовой информации 3 октября.

Козлов Дмитрий Петрович родился в Земетчинском районе Пензенской области 7 июня 1976 года.

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МВД России.

С июля 1998 года по ноябрь 1999-го был начальником караула 3-й пожарной части УГПС УВД Пензенской области.

С ноября 1999 года по сентябрь 2002-го — начальник отдельного поста 3-й пожарной части УГПС УВД Пензенской области.

С января 2005 года по апрель 2006-го — начальник 3-й пожарной части ГПС главного управления МЧС России.

С февраля 2009 года по февраль 2010-го — заместитель начальника 6-го отряда ФПС.

С декабря 2010 года по июль 2013-го возглавлял отдел организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ (ОП и ПАСР) главного управления МЧС России по Пензенской области.

1 июля 2013 года был назначен заместителем начальника главного управления – начальником управления ОП и ПАСР ГУ МЧС России по Пензенской области.

Приказом МЧС России №179-нс от 22 сентября 2016 года назначен на должность первого заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области.

С сентября 2018 года исполнял обязанности начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю.