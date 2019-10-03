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Дмитрий Козлов назначен начальником управления МЧС России по Севастополю

14:39 | 03.10.2019 | Общество

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Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Уроженец Пензенской области Дмитрий Козлов назначен начальником главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Дмитрий Козлов назначен начальником управления МЧС России по Севастополю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ №474, который президент России Владимир Путин подписал 30 сентября, опубликован на официальном портале правовой информации 3 октября.

Козлов Дмитрий Петрович родился в Земетчинском районе Пензенской области 7 июня 1976 года.

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МВД России.

С июля 1998 года по ноябрь 1999-го был начальником караула 3-й пожарной части УГПС УВД Пензенской области.

С ноября 1999 года по сентябрь 2002-го — начальник отдельного поста 3-й пожарной части УГПС УВД Пензенской области.

С января 2005 года по апрель 2006-го — начальник 3-й пожарной части ГПС главного управления МЧС России.

С февраля 2009 года по февраль 2010-го — заместитель начальника 6-го отряда ФПС.

С декабря 2010 года по июль 2013-го возглавлял отдел организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ (ОП и ПАСР) главного управления МЧС России по Пензенской области.

1 июля 2013 года был назначен заместителем начальника главного управления – начальником управления ОП и ПАСР ГУ МЧС России по Пензенской области.

Приказом МЧС России №179-нс от 22 сентября 2016 года назначен на должность первого заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области.

С сентября 2018 года исполнял обязанности начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю.

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