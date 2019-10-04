Изменения ждут маршрутную сеть городского транспорта в Заречном Общество

Заречный, 4 октября 2019. PenzaNews. Муниципальное предприятие «Автотранс» планирует в конце октября реорганизовать сеть регулярных маршрутов в Заречном таким образом, чтобы жителям было максимально удобно перемещаться между разными районами внутри города, а также при необходимости с минимальным сроком ожидания пересаживаться на транспорт до Пензы.

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«В реструктуризации существующей сети внутригородских маршрутов на сегодняшний день возникла острая необходимость. В новой схеме движения автобусов учтены в том числе пожелания зареченцев, которым было неудобно добираться до областного центра с проспекта Мира», — пояснил директор МП «Автотранс» Эдуард Кузовков.

По его словам, планируется, в частности, запустить два новых маршрута №4 и №5, которые свяжут ключевые остановки — вблизи проходных «А» и «АМ», театра юного зрителя, в 18-м микрорайоне и на 132-м квартале, на улицах Зеленой, Озерской и проспекте Мира.

«Новые маршруты №4 и №5 будут синхронизированы с межмуниципальными маршрутами до Пензы. Они будут приходить на КПП за 5 минут до маршрута №101 или №103. Мы специально рассчитали график движения таким образом, чтобы зареченцам не пришлось долго ждать на остановке у проходных, чтобы уехать в Пензу», — цитирует Эдуарда Кузовкова управление общественных связей города.