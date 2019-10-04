В пензенском управлении МЧС состоялось мероприятие по случаю Дня гражданской обороны Общество

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны, состоялось в главном управлении МЧС России по Пензенской области в пятницу, 4 октября.

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В качестве почетных гостей на него были приглашены ветераны службы.

Обращаясь к собравшимся, начальник ГУ МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов напомнил основные этапы развития гражданской обороны в стране и регионе.

«Гражданская оборона — это не только обеспечение безопасности людей в военное время. Это комплексная структура защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера», — сказал он.

В ходе торжественного собрания Сергей Козлов вручил награды сотрудникам, продемонстрировавшим успехи в работе. Также некоторым представителям ведомства были присвоены очередные звания.