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Пензенский волонтерский проект выиграл грант в 50 тыс. рублей на конкурсе «Молоды душой»

09:50 | 05.10.2019 | Общество

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Пенза, 5 октября 2019. PenzaNews. Просветительский проект городских библиотек, предусматривающий работу экскурсионного бюро «серебряных» волонтеров «Пенза — моя вдохновительница», вошел в число победителей всероссийского конкурса «Молоды душой».

Пензенский волонтерский проект выиграл грант в 50 тыс. рублей на конкурсе «Молоды душой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На его развитие будет выделен грант в размере 50 тыс. рублей.

«На эти средства будет приобретено необходимое для работы объединения оборудование: ноутбук, фотоаппарат, новые книги, расходные материалы для печати рекламных буклетов и листовок», — сообщили в МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы».

Всероссийский конкурс социальных проектов «Молоды душой» организован Ассоциацией волонтерских центров и благотворительным фондом «Память поколений». Он призван выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, а также инновационные формы организации добровольческой деятельности граждан в возрасте старше 55 лет.

Конкурс проводился по направлениям «Наставничество», «Социальная помощь», «Просвещение», «Забота о природе» и «Активное долголетие».

От Пензы на конкурс был заявлен проект «Пенза — моя вдохновительница». Он направлен на вовлечение пожилых людей в разработку туристических маршрутов, создание буклетов и проведение экскурсий.

В 2019 году проект получил поддержку благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по итогам грантового конкурса «Активное поколение». На выделенные денежные средства было приобретено оборудование для экскурсий.

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