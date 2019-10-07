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Пензенские поисковики стали лучшими на окружном слете в Кирове

08:30 | 07.10.2019 | Общество

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Пензенский отряд «Поиск-вездеход» стал абсолютным победителем конкурсной программы VI окружного слета «Никто не забыт», прошедшего в Кирове. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель областного отделения Поискового движения России Лариса Казакова, возглавлявшая делегацию региона.

Пензенские поисковики стали лучшими на окружном слете в Кирове

Фото: пензенское региональное отделение Поискового движения России

Кроме того, пензенский отряд отличился в отдельных номинациях.

Он занял первое место по итогам конкурсов «Архивный поиск», «Ориентирование и топография», «Презентация поискового отряда», а также за лучшую экспозицию по итогам полевого сезона и за освещение деятельности в СМИ.

Второе место присуждено «Поиску-вездеходу» в номинациях «Вооружение и техника безопасности» и «Вместе» — за поддержку движения негосударственными органами власти. Кроме того, Лариса Казакова как лауреат II степени награждена грамотой полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова «За вклад в развитие в поискового движения».

Третьего места команда удостоена в номинации «Результат» за сложность и качество поисковых экспедиций.

Помимо этого, в номинации «Воспитанник» грамотами полпреда награждены бойцы отряда «Поиск-вездеход» Дмитрий Герасимов и Данила Мясников, а Лариса Казакова отмечена благодарственным письмом губернатора Кировской области за организацию участия в слете команды Пензенской области.

По словам Ларисы Казаковой, в состав команды региона входили ученики школ №37, №68, лицея современных технологий управления №2, студенты пензенских вузов и техникумов, а также поисковики-наставники.

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