В Пензе обсудили корректировку генплана города Общество

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Обсуждение изменений, которые предлагается внести в генеральный план Пензы, стали главной темой публичных слушаний, прошедших в мэрии.

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Основные проектные решения, подготовленные специалистами ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», представила главный архитектор проекта Анастасия Немчинова.

Она пояснила, что в ходе предыдущих публичных слушаний и в последующий период в институт поступило примерно 500 предложений и замечаний, многие из которых учтены, а на оставшиеся обосновывающие ответы будут даны в ближайшее время.

Анастасия Немчинова обратила внимание на то, что при корректировке действующего генплана были приняты во внимание исходные данные, расчетная численность населения — 560 тыс. человек в 2038 году, прогноз развития рынка труда, структуры занятости населения по видам экономической деятельности и другие факторы.

«Были выявлены основные зоны притяжения трудовой активности, [...] локальные достаточно большие зоны, но на сегодняшний день они действуют не в полном объеме», — сказала главный архитектор проекта, добавив, что основной задачей является реновация промзон в центре Пензы, развитие индустриальных и технопарков в границах действующих промышленных районов, а также точек опережающего развития.

Характеризуя разные типы застройки, Анастасия Немчинова отметила, что приоритетом признано возведение многоэтажного жилья, характерного для населенных пунктов городского типа.

«Основное многоквартирное жилье — это микрорайон Арбеково и центральная часть города, небольшие вкрапления», — уточнила она, добавив, что также интересным в плане застройки многоэтажными домами является микрорайон Тепличный, где, помимо прочего, возможно создание наукограда с образовательными комплексами.

По словам представителя «Гипрогора», в рамках корректировки генплана учтены перспективы развития транспортной инфраструктуры, при этом она перечислила наиболее крупные проекты.

«Строительство северного обхода города Пензы. Это автомобильная дорога федерального значения, она есть в схеме территориального планирования Российской Федерации. Строительство юго-западного обхода города — от Арбеково до аэропорта», — сказала главный архитектор проекта.

Она отметила, что, в отличие от действующего генплана, полная закольцовка не предусмотрена, поскольку в районе Ахун планируется создание особо охраняемой природной территории регионального значения, на которой нельзя строить дороги.

Анонсируя изменения в сфере пассажирского транспорта, специалист сообщила, что, в частности, обозначены планы по созданию внутригородской железной дороги, а также по увеличению роли троллейбусных и автобусных маршрутов.

«По роли маршрутного такси [...] даны рекомендации, потому что в основном частные какие-то структуры этим занимаются», — сказала она.

Анастасия Немчинова добавила, что при работе над новой редакцией генплана были выявлены все особо охраняемые природные территории местного значения и незастроенные скверы, за счет чего сформированы зоны зеленых насаждений общего пользования, на которых предлагается обустроить места отдыха.

Она обратила внимание на то, что в правилах землепользования и застройки будет прописан регламент, не позволяющий возведение капитальных объектов на данных земельных участках.

Комментируя ситуацию в центральной части Пензы, главный архитектор проекта указала на зону смешанной застройки, при обозначении которой были учтены все объекты культурного наследия и действующие вблизи них защитные зоны.

По ее словам, на этой территории будут действовать более жесткие требования в части строительства зданий.

«Проект [регламента] уже подготовлен и направлен в адрес администрации для рассмотрения», — сказала она.

В ходе публичных слушаний от жителей Пензы прозвучали вопросы и предложения, которые внесены в соответствующий протокол. Они будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.