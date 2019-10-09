Выговоры объявлены виновным в транспортном коллапсе в Пензе Общество

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков объявил выговоры директору МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» Максиму Иванкину и руководителю МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву, а также сделал замечание вице-мэру Юрию Ильину в связи с заторами на дорогах и ДТП утром в среду, 9 октября.

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«В большинстве случаев эти дорожно-транспортные происшествия произошли из-за обледенения проезжей части, а значит, недоработки дорожных служб. Сейчас октябрь, ночные заморозки — обычное явление в это время года. Содержание дорог в переходный период мы обсуждали накануне. Тем не менее никаких мер принято не было», — сказал Сергей Волков в ходе совещания в мэрии.

В числе проблемных участков он назвал микрорайон Терновка, Сурский мост, проспект Строителей, путепровод в районе улицы 8 Марта и другие.

В свою очередь Юрий Парастаев пояснил, что до начала интенсивного движения была проведена противогололедная обработка трех путепроводов, при этом в настоящее время завершается подготовка спецтехники предприятия к эксплуатации в зимний период.

На это Сергей Волков заметил, что организационные вопросы не должны волновать жителей.

«Наша задача — обеспечить своевременную обработку дорог и путепроводов для безопасного движения», — цитирует и.о. мэра пресс-служба администрации Пензы.