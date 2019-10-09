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На Олимпийской аллее Пензы будут травить мышей

15:30 | 09.10.2019 | Общество

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Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Администрация муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» заключила с филиалом по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» договор на проведение мероприятий, направленных на уничтожение грызунов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

На Олимпийской аллее Пензы будут травить мышей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенного управлением Роспотребнадзора по Пензенской области зоологического обследования территории Олимпийской аллеи было установлено наличие значительного количества мышевидных грызунов, превышающее среднемноголетние показатели их численности в 2,4 раза», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе уточнили, что дератизационные мероприятия предусматривают раскладывание в октябре и ноябре приманок с препаратом «Щелкунчик».

«Данное средство имеет в своем составе действующее вещество последнего поколения, безопасное для людей, домашних животных, скота и пчел», — подчеркнули в администрации Пензы.

Вместе с тем в мэрии призвали не допускать нахождения в лесопарковой зоне детей без присмотра и домашних питомцев без поводков.

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