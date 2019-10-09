На Олимпийской аллее Пензы будут травить мышей Общество

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Администрация муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» заключила с филиалом по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» договор на проведение мероприятий, направленных на уничтожение грызунов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«В ходе проведенного управлением Роспотребнадзора по Пензенской области зоологического обследования территории Олимпийской аллеи было установлено наличие значительного количества мышевидных грызунов, превышающее среднемноголетние показатели их численности в 2,4 раза», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе уточнили, что дератизационные мероприятия предусматривают раскладывание в октябре и ноябре приманок с препаратом «Щелкунчик».

«Данное средство имеет в своем составе действующее вещество последнего поколения, безопасное для людей, домашних животных, скота и пчел», — подчеркнули в администрации Пензы.

Вместе с тем в мэрии призвали не допускать нахождения в лесопарковой зоне детей без присмотра и домашних питомцев без поводков.