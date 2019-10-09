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В Пензе семеро сотрудников УМВД указали недостоверные сведения в справках о доходах

16:47 | 09.10.2019 | Общество

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Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Семеро сотрудников управления МВД России по городу Пензе представили недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. К такому выводу пришли работники прокуратуры Железнодорожного района города по результатам проведенной проверки.

В Пензе семеро сотрудников УМВД указали недостоверные сведения в справках о доходах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Федеральные государственные служащие в справках указали недостоверные сведения об открытых в банках и иных кредитных организациях счетах по состоянию на отчетную дату, о недвижимом имуществе, о полученных доходах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в связи с этим начальнику УМВД России по городу Пензе Владимиру Лысову было внесено представление.

«В результате его рассмотрения семеро сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила собеседница агентства.

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