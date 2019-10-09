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У жительницы Пензы приставы арестовали кроссовер «Porsche Macan» за долги

19:15 | 09.10.2019 | Общество

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Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на кроссовер «Porsche Macan» 2015 года выпуска, принадлежащий 35-летней жительнице Пензы, задолжавшей свыше 1,6 млн. рублей, в том числе более 1,5 млн. рублей налогов.

У жительницы Пензы приставы арестовали кроссовер «Porsche Macan» за долги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, сводное исполнительное производство о взыскании суммы долга находится в железнодорожном отделе ведомства, куда женщина явилась после неоднократных вызовов на прием.

«Получив на руки все документы, она решила дать объяснение, в котором стала описывать трудную финансовую ситуацию, которая позволит лишь частично погашать крупную сумму», — сказала собеседница агентства.

Вместе с тем, по словам Яны Загребельной, пристав обратил внимание на автомобиль, который посетительница припарковала поблизости отдела, и установил, что иномарка принадлежит должнице.

«Был составлен акт о наложении ареста на транспортное средство, вынесено постановление о привлечении оценщика для его дальнейшей реализации с целью погашения задолженности, а женщина предупреждена об уголовной ответственности за отчуждение арестованного имущества по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», — пояснила представитель УФССП.

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