Кинолог пензенской колонии вошла в число лучших на чемпионате ФСИН России Общество

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Инструктор-кинолог пензенской исправительной колонии строгого режима №5 прапорщик внутренней службы Надежда Мещерякова вместе со служебной собакой Даниэлой заняла второе место на чемпионате ФСИН России в Суздале в дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств в багаже».

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, всего участниками состязаний стали более 250 человек со своими питомцами, которые представляли 64 команды различных регионов страны.

Наряду с навыками выявления наркотиков в багаже уровень подготовки собак оценивался в дисциплинах «Разыскной профиль», а также «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».

Кроме того, участники выполняли упражнения по защитно-караульной службе, включавшие в себя задержание, охрану и конвоирование злоумышленников, а также демонстрировали общую подготовку собак в ходе заданий на послушание, ловкость и преодоление полосы препятствий.