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В Пензе областное отделение ВДПО и совет ветеранов МЧС договорились о сотрудничестве

16:25 | 10.10.2019 | Общество

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между пензенским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и общественной организацией ветеранов пожарных и спасателей региона в четверг, 10 октября.

В Пензе областное отделение ВДПО и совет ветеранов МЧС договорились о сотрудничестве

Фото: 58.mchs.gov.ru

Подписи под документом поставили председатель областного отделения ВДПО Алексей Булыгин и руководитель совета Александр Рыжов.

Соглашение предусматривает привлечение ветеранов МЧС к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, а также реализацию мер, направленных на популяризацию профессий пожарного и спасателя.

С этой целью намечено обмениваться информационными материалами и не реже одного раза в месяц согласовывать дальнейшие действия.

Помимо этого, стороны объединят усилия по развитию совета ветеранов МЧС, будут проводить дни семейного отдыха и другие мероприятия.

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