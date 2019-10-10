В Пензе областное отделение ВДПО и совет ветеранов МЧС договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между пензенским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и общественной организацией ветеранов пожарных и спасателей региона в четверг, 10 октября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Подписи под документом поставили председатель областного отделения ВДПО Алексей Булыгин и руководитель совета Александр Рыжов.

Соглашение предусматривает привлечение ветеранов МЧС к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, а также реализацию мер, направленных на популяризацию профессий пожарного и спасателя.

С этой целью намечено обмениваться информационными материалами и не реже одного раза в месяц согласовывать дальнейшие действия.

Помимо этого, стороны объединят усилия по развитию совета ветеранов МЧС, будут проводить дни семейного отдыха и другие мероприятия.