В Пензе областное отделение ВДПО и совет ветеранов МЧС договорились о сотрудничестве
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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между пензенским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и общественной организацией ветеранов пожарных и спасателей региона в четверг, 10 октября.
Фото: 58.mchs.gov.ru
Подписи под документом поставили председатель областного отделения ВДПО Алексей Булыгин и руководитель совета Александр Рыжов.
Соглашение предусматривает привлечение ветеранов МЧС к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, а также реализацию мер, направленных на популяризацию профессий пожарного и спасателя.
С этой целью намечено обмениваться информационными материалами и не реже одного раза в месяц согласовывать дальнейшие действия.
Помимо этого, стороны объединят усилия по развитию совета ветеранов МЧС, будут проводить дни семейного отдыха и другие мероприятия.