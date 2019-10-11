В Пензе награждены победители областного конкурса «Лучший по профессии» Общество

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградил победителей конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в филармонии в пятницу, 11 октября.

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Обращаясь к присутствующим, он выразил уверенность в том, что без упорного труда представителей рабочих профессий невозможно развитие промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.

«Мы гордимся тем, что вы у нас есть», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев кратко остановился на показателях социально-экономического положения региона за девять месяцев 2019 года и напомнил, что за это время удалось запустить несколько крупных инвестпроектов.

«На вновь созданных предприятиях работают люди труда, рабочих профессий», — отметил он.

После этого губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин вручили благодарственные письма руководителям предприятий, сотрудники которых в ходе состязаний продемонстрировали высокое мастерство.

Затем состоялось чествование лауреатов, занявших первое, второе и третье места в своих номинациях. В качестве призов они получили автомобили «Datsun», телевизоры и ноутбуки соответственно.

Кроме того, новая машина впервые вручена победителю областного этапа конкурса «Учитель года» — педагогу школы имени М.Ю. Лермонтова села Засечного Евгению Яковлеву.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области с 2011 года. Он направлен на выявление и поощрение лучших представителей рабочих профессий, а также распространение передового опыта. Кроме того, одной из важных задач является повышение престижа рабочих профессий среди молодежи.

В 2019 году состязания проводились в десяти номинациях — среди машинистов маневрового тепловоза и крана, стеклодувов, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, операторов машинного доения коров, пчеловодов, каменщиков, грейдеристов, маляров, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей.