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Обнародованы результаты оценки качества условий оказания услуг в учреждениях соцсферы

18:09 | 11.10.2019 | Общество

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Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов озвучил некоторые результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и соцобслуживания за 2018 год.

Обнародованы результаты оценки качества условий оказания услуг в учреждениях соцсферы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, она осуществлялась по двум направлениям: первое — изучение мнения потребителей, в ходе которого были проведены опросы и анкетирование более 58 тыс. респондентов, а также сбор и обобщение информации компаниями-операторами, отобранными в ходе конкурсных процедур.

Олег Ягов уточнил, что независимой оценкой, которая должна проводиться раз в три года, в 2018-м было охвачено 203 организации.

Зампред областного правительства добавил, что их деятельность анализировалась по пяти направлениям — открытость, комфортность условий предоставления услуг, их доступность для инвалидов, удовлетворенность этими условиями, а также доброжелательность и вежливость работников организации.

Он пояснил, что наиболее низкие средние баллы наблюдаются по таким критериям, как «Доступность услуг для инвалидов» — чуть более 59, а также «Открытость и доступность информации об организации» — 78.

«Наиболее высокая оценка респондентами была дана по следующим показателям: «Удовлетворенность условиями оказания услуг» — 93,5 балла, «Доброжелательность, вежливость работников организаций» — 92,8 балла, «Комфортность условий предоставления услуг» — 82,4 балла», — сказал Олег Ягов в ходе 24-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 11 октября.

Он отметил, что в сфере культуры лучшей признана библиотека имени М.Ю. Лермонтова, в образовании — пензенский агропромышленный колледж, в здравоохранении — городской родильный дом, а в области социального обслуживания — мокшанский психоневрологический интернат.

В числе худших зампред облправительства назвал елизаветинский поселенческий культурно-досуговый центр, детско-юношескую спортшколу в Беково, ООО «Пенза-Мед» и комплексный центр соцобслуживания Иссинского района.

Олег Ягов пояснил, что для аутсайдеров составлен индивидуальный план по исправлению ситуации и по итогам 2019 года будет повторно проведена независимая оценка.

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли к сведению информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, а также утвердили ряд рекомендаций.

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