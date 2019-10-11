Главный архитектор Пензенской области высказался на тему установки вышек связи Общество

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе считает, что установка вышек связи в населенных пунктах будет вызывать большое количество вопросов до тех пор, пока действуют существующие требования к размещению таких сооружений.

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Его отношением к данной теме поинтересовался депутат областного Законодательного собрания от фракции КПРФ Алексей Петров.

В ходе 24-й очередной сессии при рассмотрении вопроса о внесении корректировок в градостроительный устав региона, в том числе затрагивающих случаи размещения антенных опор, мачт и башен без получения разрешения на строительство, коммунист спросил Леонида Иоффе о том, как, на его взгляд, предлагаемые изменения повлияют на ситуацию с вышками связи.

«Вы как сами считаете, такое вот изменение в законе приведет к улучшению ситуации с вышками, или у нас опять будет масса возмущений от людей о том, что вышки им мешают и что строятся они без определенного принципа?» — задал вопрос Алексей Петров.

Леонид Иоффе пояснил, что внесенные на рассмотрение депутатов изменения связаны с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«Здесь вопрос в методике установки самих вышек. Если в федеральном законодательстве введут норму, когда это будет делаться на основе граданализа и обоснований, это исключит ошибки и жалобы», — сказал он.

Такой ответ депутата не устроил.

«Вы как начальник департамента градостроительства считаете, что это приведет к улучшению ситуации или к ухудшению ситуации? [...] Вы как сами лично считаете?» — вновь спросил Алексей Петров.

Леонид Иоффе дал понять, что в нынешних условиях избежать недовольства жителей не удастся.

«Я считаю, еще раз говорю, что, пока не придет методика, не вернут стадийность проектирования в градостроительстве, будет много вопросов», — сказал чиновник.

В ходе голосования соответствующий законопроект был поддержан большинством депутатов: 24 высказались «за», двое — «против».