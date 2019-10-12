В Пензе планируется запретить левый поворот с улицы Кирова вблизи литмузея Общество

Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Поворот налево — на улицу Карла Маркса — планируется запретить в Пензе на перекрестке вблизи литературного музея для повышения пропускной способности улицы Кирова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По данным мэрии, также рассматривается возможность изменения режима светофора на пересечении улиц Кирова и Кураева с увеличением в часы пик времени действия основного разрешающего сигнала и стрелки, регулирующей поворот налево при движении со стороны моста имени ФУ БХУХО, который еще называют Измайловским или Леонидовским.

Кроме того, обсуждаются преимущества изменения режима работы светофора на улице Урицкого вблизи моста Дружбы. Предлагается увеличить время действия разрешающего сигнала при движении по улице Урицкого и запрещающего — по направлениям со стороны улицы Славы и Либерсона. С помощью этого намечено дать возможность при следовании с моста имени ФУ БХУХО беспрепятственного левого поворота на улицу Максима Горького.

Еще одно планируемое изменение — установка знаков 5.15.1 «Направление движения по полосам» на пересечении улиц Долгорукова и Чаадаева. Это будет сделано на улице Долгорукова со стороны железнодорожного переезда для осуществления маневра левого поворота с двух полос движения.

Помимо этого, обсуждаются перспективы запрета левого поворота с улицы Свердлова в сторону улицы Набережная реки Мойки.