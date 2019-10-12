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Гришаев потребовал принять меры к подрядчикам, срывающим сроки ремонта школ, детсадов и ДК

11:36 | 12.10.2019 | Общество

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Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев потребовал от заместителей глав районных администраций принять меры по привлечению к предусмотренной законом ответственности подрядные компании, не выполняющие условия контрактов на капитальный ремонт школ, детсадов и домов культуры.

Гришаев потребовал принять меры к подрядчикам, срывающим сроки ремонта школ, детсадов и ДК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не бойтесь вести претензионную работу и привлекать органы прокурорского надзора. [...] Принимайте самые жесткие меры», — сказал он в ходе совещания, главной темой которого стало отставание от графика выполнения работ по капитальному ремонту учреждений в некоторых районах области.

Александр Гришаев добавил, что при наличии оснований заказчикам необходимо обращаться в арбитражный суд.

«Минстрой готов выступить третьим лицом в судебных заседаниях», — пояснил министр.

В свою очередь его заместитель Светлана Круглова также предложила инициировать процедуру включения в реестр недобросовестных подрядчиков компаний, не справляющихся с поставленными задачами.

По данным Минстроя Пензенской области, в 2019 году из бюджета региона выделено 320 млн. рублей на капитальный ремонт учреждений, в том числе школ — 142 млн. рублей, детсадов — 78 млн. рублей, сельских домов культуры — 100 млн. рублей.

Работы в общеобразовательных организациях вовремя завершены в 25 муниципальных образованиях. Сорваны сроки по трем объектам: в Пензе — подрядчик «ИнжСтройКом», предполагаемая дата окончания капремонта — 30 июля 2019 года; в Вадинском районе — «ПСК», 31 июля; в Наровчатском — «Авангард», 15 августа.

Капремонт сельских ДК завершен и оплачен в трех муниципальных образованиях. Еще в восьми работы ведутся по графику, в трех — с отставанием от намеченных сроков.

В семи районах области завершен капремонт в дошкольных образовательных организациях. Еще в трех установленные сроки соблюдаются, в восьми наблюдается отставание.

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