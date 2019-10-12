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В пензенском «Могилевском дворике» высадили саженцы рябин и берез

12:26 | 12.10.2019 | Общество

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Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Представители Пензенской городской думы высадили саженцы 18 рябин и восьми берез в сквере «Могилевский дворик» в ходе субботника утром 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа Пензы.

В пензенском «Могилевском дворике» высадили саженцы рябин и берез

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

В работах по озеленению территории приняли участие глава города Владимир Мутовкин и депутаты, представляющие разные политические силы — «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Они посадили молодые деревья вдоль лавочек, установленных неподалеку от арки с надписью «Могилевский дворик» — вблизи детской игровой площадки.

После этого Владимир Мутовкин вместе с коллегами по депутатскому корпусу отправился в сквер «Три гвоздики» на улице Карпинского. Там народные избранники присоединились к сотрудникам аппарата гордумы, убиравшим сухую листву и мусор.

«Приятно видеть, что Пенза становится чище, и еще более приятно осознавать, что в этом есть и частичка именно твоей заслуги», — отметил глава города.

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