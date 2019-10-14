Сводный отряд пензенской полиции отправился на Северный Кавказ
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Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Проводить бойцов к зданию УМВД на улице Пушкина пришли их родные, близкие, а также руководство ведомства.
Обращаясь к подчиненным, начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин призвал полицейских строго соблюдать законность и служебную дисциплину, а также уважать местные традиции и обычаи.
Отдельные слова напутствия он адресовал тем, кто едет в такую командировку повторно. Сергей Щеткин попросил их поддержать коллег, для которых она станет первой.
Предполагается, что пензенские полицейские будут оказывать содействие в обеспечении порядка на Северном Кавказе на протяжении 180 дней.