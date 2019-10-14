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Сводный отряд пензенской полиции отправился на Северный Кавказ

12:20 | 14.10.2019 | Общество

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Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.

Сводный отряд пензенской полиции отправился на Северный Кавказ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проводить бойцов к зданию УМВД на улице Пушкина пришли их родные, близкие, а также руководство ведомства.

Обращаясь к подчиненным, начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин призвал полицейских строго соблюдать законность и служебную дисциплину, а также уважать местные традиции и обычаи.

Отдельные слова напутствия он адресовал тем, кто едет в такую командировку повторно. Сергей Щеткин попросил их поддержать коллег, для которых она станет первой.

Предполагается, что пензенские полицейские будут оказывать содействие в обеспечении порядка на Северном Кавказе на протяжении 180 дней.

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