В Пензе пройдет международная конференция, посвященная интеллектуальной собственности
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Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. VII международная научно-практическая конференция «Правовая охрана и защита прав интеллектуальной собственности: история, теория, практика» пройдет в Пензенском государственном университете (ПГУ) 17 и 18 октября.
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Ожидается, что участие в ней примут специалисты вузов, научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий и юридических фирм.
Как сообщает пресс-служба ПГУ, в первый день в рамках конференции состоится семинар «Регламенты в сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях». Он будет организован Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Своим опытом поделятся специалисты из разных регионов России, а также Армении и Казахстана. В числе прочих тем в центре внимания будет коммерциализация объектов интеллектуальной собственности вузов.
Во второй день предусмотрены секционные выступления. Среди спикеров — патентные поверенные и руководители соответствующих служб.
Предполагается, что профессор кафедры экономики и бизнеса Международного университета информационных технологий Касым Мауленов прочтет лекцию, посвященную судебной практике в сфере защиты интеллектуальной собственности.