EN
20:54:58 Понедельник, 14 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские поисковики обнаружили на Орловщине останки пятерых бойцов

13:09 | 14.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Пензенские поисковики обнаружили останки пятерых бойцов в ходе военно-археологической экспедиции в Орловской области.

Пензенские поисковики обнаружили на Орловщине останки пятерых бойцов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, поисковые работы велись на участке, где ранее располагался населенный пункт Кривцово. В годы Великой Отечественной войны это была стратегическая высота. В кровопролитных боях за нее принимала участие 137-я стрелковая дивизия, в составе которой были уроженцы Пензенской области.

За время экспедиции было отработано более 60 метров траншей. В одной из них находились останки воинов, погибших в период с января 1942 года по июль 1943-го.

Они переданы межрегиональному поисковому объединению «Костер» для организации перезахоронения.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская область названа в числе регионов, рискующих не построить ФАПы в срок В ряде пензенских сел с начала года не зарегистрировано ни одного брака
В Пензе пенсионера избили в баре стулом Сводный отряд пензенской полиции отправился на Северный Кавказ
Пензенский губернатор поставил задачу по сокращению числа ДТП В Пензе выясняют причины пожара на 1-м проезде Кольцова
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement