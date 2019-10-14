Пензенские поисковики обнаружили на Орловщине останки пятерых бойцов Общество

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Пензенские поисковики обнаружили останки пятерых бойцов в ходе военно-археологической экспедиции в Орловской области.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, поисковые работы велись на участке, где ранее располагался населенный пункт Кривцово. В годы Великой Отечественной войны это была стратегическая высота. В кровопролитных боях за нее принимала участие 137-я стрелковая дивизия, в составе которой были уроженцы Пензенской области.

За время экспедиции было отработано более 60 метров траншей. В одной из них находились останки воинов, погибших в период с января 1942 года по июль 1943-го.

Они переданы межрегиональному поисковому объединению «Костер» для организации перезахоронения.