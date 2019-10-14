В ряде пензенских сел с начала года не зарегистрировано ни одного брака Общество

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Ситуация в ряде сельсоветов Пензенской области, где с начала 2019 года в органы местного самоуправления не поступало заявлений о регистрации актов гражданского состояния, стала одной из главных тем совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 14 октября.

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Вниманию чиновников была представлена информация управления ЗАГС Пензенской области, согласно которой ни одного заявления о регистрации не поступило от жителей в администрации некоторых сельсоветов Пензенского, Городищенского, Кузнецкого, Лунинского, Земетчинского, Мокшанского и Сосновоборского районов.

В целом же, по данным ведомства, органами местного самоуправления в среднем в год регистрируется 10% от общего объема актов гражданского состояния.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, необходимо проанализировать ситуацию по каждому району отдельно.

«Этот вопрос надо обсудить с главами муниципальных образований и решить индивидуально, есть ли необходимость оставлять регистрацию актов гражданских состояний в селах, если люди предпочитают ездить в районные центры, где созданы более комфортные условия, предоставляются более качественные услуги», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Согласно сведениям, размещенным на сайте управления ЗАГС Пензенской области, территориальные органы ведомства действуют в Пензе — Октябрьском, Железнодорожном, Первомайском и Ленинском районах, в Кузнецке, Каменке, Сердобске, Башмаково, Беково, Белинском, Бессоновке, Вадинске, Городище, Земетчино, Иссе, Русском Камешкире, Колышлее, Лопатино, Лунино, Малой Сердобе, Мокшане, Наровчате, Неверкино, Нижнем Ломове, Никольске, Пачелме, Кондоле, Сосновоборске, Спасске, Тамале и Шемышейке.

Помимо этого, полномочиями по госрегистрации актов гражданского состояния наделены органы местного самоуправления: отдел мэрии Заречного; в Бессоновском районе — администрации Грабовского, Кижеватовского, Сосновского и Чемодановского сельсоветов; в Городищенском — Среднеелюзанского сельсовета, Сурска и Чаадаевки; в Земетчинском — Кирилловского и Морсовского сельсоветов; в Кузнецком — Анненковского, Большетруевского, Махалинского сельсоветов и Евлашево;в Лунинском — Большевьясского сельсовета; в Мокшанском — Нечаевского сельсовета; в Никольском — администрация рабочего поселка Сура; в Пензенском — Алферьевского, Богословского, Воскресеновского, Ермоловского, Засечного, Леонидовского, Мичуринского, Саловского сельсоветов и Золотаревки; в Сердобском — Пригородного сельсовета; в Сосновоборском — Индерского сельсовета.