Владимир Фомин назначен первым замглавы СУ СКР по Приморскому краю Общество

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Полковник юстиции Владимир Фомин, который с 2013 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СКР по Пензенской области, назначен первым замглавы СУ СКР по Приморскому краю.

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Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще 30 сентября, однако информация о данном назначении обнародована лишь в понедельник, 14 октября.

Фомин Владимир Владимирович родился в 1981 году.

В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности России.

С 2003 по 2007 годы работал в органах прокуратуры — старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, Заречного, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы.

В 2004 году был признан лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области.

С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 года — руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Пензенской области.

В апреле 2013 года был назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе».

Занесен на доску почета Следственного комитета России.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей Владимиру Фомину трижды присваивалось внеочередное специальное звание.

Заслуженный юрист Пензенской области (2019).