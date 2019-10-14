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Владимир Фомин назначен первым замглавы СУ СКР по Приморскому краю

18:10 | 14.10.2019 | Общество

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Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Полковник юстиции Владимир Фомин, который с 2013 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СКР по Пензенской области, назначен первым замглавы СУ СКР по Приморскому краю.

Владимир Фомин назначен первым замглавы СУ СКР по Приморскому краю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще 30 сентября, однако информация о данном назначении обнародована лишь в понедельник, 14 октября.

Фомин Владимир Владимирович родился в 1981 году.

В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности России.

С 2003 по 2007 годы работал в органах прокуратуры — старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, Заречного, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы.

В 2004 году был признан лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области.

С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 года — руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Пензенской области.

В апреле 2013 года был назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе».

Занесен на доску почета Следственного комитета России.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей Владимиру Фомину трижды присваивалось внеочередное специальное звание.

Заслуженный юрист Пензенской области (2019).

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