МФЦ города Кузнецка признан лучшим в Пензенской области Общество

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Специально созданная комиссия признала МФЦ города Кузнецка победителем ежегодного регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области».

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По информации министерства экономики региона, решение принималось на основании голосования членов комиссии по результатам рассмотрения представленных заявок, фото- и видеопрезентаций.

В номинации «Лучший специалист МФЦ» отмечена Ольга Дегтярева из Кузнецкого района. Она набрала максимальное количество баллов по итогам оценки ее деятельности по ряду критериев, касающихся количественных и качественных показателей работы, участия в обучении новых специалистов и других аспектов.

Как отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, проводимый с 2014 года конкурс рассматривается не только как механизм совершенствования деятельности структурных подразделений МФЦ, но и как инструмент стимулирования профессионального роста сотрудников.