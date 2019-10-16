В зоопарке Пензы гималайский медведь впал в спячку Общество

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Гималайский медведь по кличке Блек, который содержится в пензенском зоопарке, впал в зимнюю спячку.

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«Берлогу он устроил в деревянном домике, внутри вольера. Косолапый тщательно умял в берлоге сено, приготовив таким образом себе уютную постель», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах зверинца в социальных сетях.

В нем поясняется, что еще в сентябре медведь был переведен на усиленный рацион, чтобы он мог набрать вес и отрастить более густую шерсть.

«Во время зимней спячки медведи сжигают около 4 тыс. калорий в день — именно поэтому организму зверя необходимо набрать столько жира», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что животные во время спячки теряют 25–40% веса.