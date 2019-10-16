Прокуратура в ходе проверки в ПФР выявила недостоверные сведения в справках о доходах Общество

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Пензенской области в ходе проверки, проведенной в отделении Пенсионного фонда России по региону, выявили факты представления недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Так, претендовавший на должность начальника управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Пензе гражданин в справке о доходах неверно отразил размер принадлежащего ему земельного участка», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что кандидат на должность начальника административно-хозяйственного отдела в справке не указал доход, полученный супругой в 2018 году от двух юридических лиц.

«Кроме того, выявлены многочисленные случаи неполноты представленных работниками отделения сведений о наличии банковских счетов», — сказала Светлана Артамонова.

По словам представителя прокуратуры, по результатам проверки было внесено представление управляющему отделением ПФР по Пензенской области Михаилу Буданову, которое на данный момент рассмотрено и удовлетворено.

«Два работника привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила собеседница агентства.