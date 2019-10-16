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Белозерцев предложил разместить фонтаны на водной глади реки в центре Пензы

19:53 | 16.10.2019 | Общество

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Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить плавающие фонтаны на водной глади реки Суры в центре Пензы в рамках реконструкции набережной.

Белозерцев предложил разместить фонтаны на водной глади реки в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно обустроить плавучую сцену, на воде смонтировать несколько фонтанов на протяжении всего маршрута, подумать над малыми архитектурными формами», — сказал он в ходе рабочего выезда на место в среду, 16 октября.

Глава региона также распорядился подготовить документацию на следующий этап работ по обновлению набережной, который, предположительно, продлится до конца апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, еще одно поручение губернатора касалось подготовки проекта благоустройства правого берега Суры.

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