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В Пензе осужденные сыграли в «Что? Где? Когда?» на призы от «Ванюшкиных сладостей»

09:25 | 17.10.2019 | Общество

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Осужденные в возрасте от 18 до 30 лет в составе пяти команд приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», организованной главным специалистом по профилактике правонарушений многофункционального молодежного центра Пензенской области Натальей Дьячковой в исправительной колонии №8.

В Пензе осужденные сыграли в «Что? Где? Когда?» на призы от «Ванюшкиных сладостей». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, мужчины, лишенные свободы за преступления, отвечали на вопросы из разных областей знаний, а по итогам игры все участники получили сладкие призы от фабрики «Ванюшкины сладости».

По словам заместителя начальника УФСИН России по Пензенской области Максима Михайлюка, работа по ресоциализации молодых осужденных является приоритетным направлением в работе воспитательных подразделений ведомства.

«Нам крайне важно качественно провести эту работу, чтобы люди, совершившие преступления в начале своего жизненного пути, встали на путь исправления», — пояснил он.

ИК-8 находится в Пензе на улице Лесной поселок. Исправительная колония общего режима предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

Два года назад в учреждении был создан молодежный центр, на базе которого проводится воспитательная и социальная работа.

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