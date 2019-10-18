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Игорь Герасимов признан лучшим участковым Пензенской области

11:10 | 18.10.2019 | Общество

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Старший лейтенант полиции Игорь Герасимов, работающий в отделе МВД России по Бессоновскому району, стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2019».

Игорь Герасимов признан лучшим участковым Пензенской области

Фото: 58.мвд.рф

«На территории его ответственности — в нее входят частный сектор, а также сельская школа, стадион, многоквартирные дома и ряд предприятий — проживают около 3,5 тыс. человек. Однако как старший участковый он выезжает на происшествия и вызовы по всей Бессоновке и знаком со всеми проблемными точками села», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что Игорь Герасимов служит в органах внутренних дел 10 лет: он пошел по стопам отца, долгое время работал во вневедомственной охране, выезжал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ.

«Три года назад ему предложили стать участковым уполномоченным», — сказали в пресс-службе.

Предполагается, что Игорь Герасимов представит Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый – 2019» в ноябре.

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