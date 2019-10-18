В Пензе открыта обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства Общество

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства региона торжественно открыта на улице Пушкина в Пензе в пятницу, 18 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев поздравил представителей отрасли с предстоящим профессиональным праздником.

Он отметил, что в 2019 года объем бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда превысил 6 млрд. рублей.

«Впереди еще очень много работы. На следующий год перед нами стоят серьезные задачи. Планируется снова увеличить объем финансирования дорожного фонда. У наших граждан есть запрос на строительство и ремонт дорог, особенно в сельских районах», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, после этого губернатор вручил свидетельства о занесении в галерею почета. Этой чести удостоены 10 организаций сферы дорожного хозяйства и 20 передовиков.