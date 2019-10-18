EN
20:02:23 Пятница, 18 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства

14:19 | 18.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства региона торжественно открыта на улице Пушкина в Пензе в пятницу, 18 октября.

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев поздравил представителей отрасли с предстоящим профессиональным праздником.

Он отметил, что в 2019 года объем бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда превысил 6 млрд. рублей.

«Впереди еще очень много работы. На следующий год перед нами стоят серьезные задачи. Планируется снова увеличить объем финансирования дорожного фонда. У наших граждан есть запрос на строительство и ремонт дорог, особенно в сельских районах», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, после этого губернатор вручил свидетельства о занесении в галерею почета. Этой чести удостоены 10 организаций сферы дорожного хозяйства и 20 передовиков.

Загрузка...
Читайте также
В пензенской библиотеке открыта фотовыставка «250 лет российским бумажным деньгам» В Пензе вынесен приговор экс-директору спортшколы по плаванию
Пензенская область нацелена производить 500 тыс. тонн мяса в год — Андрей Бурлаков Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам девяти месяцев 104%
В Пензе 19 октября пройдет областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов В Пензенской области возбуждено более десяти дел по фактам регистрации фирм-однодневок
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement