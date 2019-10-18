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В Пензе благоустроят сквер «Три гвоздики»

15:22 | 18.10.2019 | Общество

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Сквер «Три гвоздики», который был разбит на улице Карпинского в Пензе в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне, необходимо благоустроить. Такую задачу поставил исполняющий обязанности мэра Сергей Волков.

В Пензе благоустроят сквер «Три гвоздики». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что это место пользуется популярностью у жителей микрорайона.

«Необходимо проведение более серьезных работ по благоустройству территории. Надо сделать хорошие пешеходные дорожки, оформить клумбы, отреставрировать сами «гвоздики», — пояснил Сергей Волков в ходе выездного совещания в пятницу, 18 октября.

И.о. мэра распорядился подготовить смету на выполнение работ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также участники совещания обсудили варианты благоустройства расположенной рядом аллеи, которая была заложена ветеранами микрорайона в 1990 году в честь 45-летия Великой Победы.

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