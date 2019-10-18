Открыто движение по новой развязке на трассе М5 в черте Пензы Общество

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Движение транспорта открыто по новой эстакаде на 633 км федеральной трасс М5 «Урал» в черте Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

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«Водители, следующие по улице Островной, могут беспрепятственно выезжать на М5 в обоих направлениях», — пояснила собеседница агентства, отметив, что при этом они не пересекаются с транспортными средствами, двигающимися по федеральной автодороге.

По словам Ирины Никитиной, несмотря на открытие движения, работы на объекте продолжаются, в том числе по устройству искусственного освещения, установке дорожных знаков и шумозащитных экранов, а также по нанесению разметки.

«Срок ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь 2019 года», — уточнила официальный представитель учреждения «Поволжуправтодор».