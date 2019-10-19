В Пензе депутаты гордумы и активисты МГЕР вышли на субботник Общество

Пенза, 19 октября 2019. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы, представляющие различные политические силы, и активисты регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР), вышли на субботник.

Фото: пресс-служба пензенской гордумы

Они разделились на две группы и на протяжении полутора часов убирали мусор на берегу реки Суры.

При этом участники субботника двигались навстречу друг другу со стороны двух мостов — Дружбы и того, который ведет на остров Пески.

Местом сбора стала площадка под мостом имени ФУ БХУХО, который еще называют Измайловским или Леонидовским. Там присутствующие поздравили с днем рождения депутата от «Единой России», генерального директора ООО «Моторные технологии» Ольгу Изранову, которая также нашла возможность присоединиться к акции по очистке набережной.

Комментируя итоги субботника, в результате которого была вывезена грузовая «ГАЗель» мусора, глава Пензы Владимир Мутовкин сообщил, что при благоприятных погодных условиях в следующие выходные депутаты намерены вновь выйти на уборку.

«Мы должны привести в порядок город перед зимним периодом, и если пензенцы присоединятся к нам, это будет очень хорошо, ведь совместными усилиями любое дело делается в разы быстрее. Пенза — наш город, и я считаю, что каждый из нас должен внести свой вклад в его благоустройство», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.