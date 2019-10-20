EN
11:35:40 Воскресенье, 20 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительнице Пензы Марии Рябовой исполнилось 100 лет

10:32 | 20.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Жительница Пензы, участница трудового фронта Мария Рябова отметила свое 100-летие в минувшую субботу, 19 октября.

Жительнице Пензы Марии Рябовой исполнилось 100 лет

Фото: Penza-gorod.ru

С вековым юбилеем ее поздравили родные, а также представители власти — глава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области Вадим Супиков и исполняющая обязанности главы администрации Железнодорожного района Пензы Надежда Корязова.

Они вручили Марии Рябовой поздравление от президента России Владимира Путина, цветы и памятные подарки.

Гости пожелали юбилярше крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Рябова Мария Федоровна является уроженкой села Можаровка Городищенского района Пензенской области. С 1939 по 1967 годы работала станочницей на велосипедном заводе имени Фрунзе. Во время Великой Отечественной войны изготавливала на токарном станке детали для продукции военного назначения.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Загрузка...
Читайте также
В пензенском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Маленькие трагедии» В пензенский «Дизель» вернулся нападающий Николай Владимиров
В Кузнецке нетрезвый водитель задержан за рулем угнанной «ГАЗели» «Дизель» в Пензе обыграл тверское «Динамо»
В пензенской библиотеке открыта фотовыставка «250 лет российским бумажным деньгам» В Пензе вынесен приговор экс-директору спортшколы по плаванию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement