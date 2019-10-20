Жительнице Пензы Марии Рябовой исполнилось 100 лет Общество

Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Жительница Пензы, участница трудового фронта Мария Рябова отметила свое 100-летие в минувшую субботу, 19 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

С вековым юбилеем ее поздравили родные, а также представители власти — глава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области Вадим Супиков и исполняющая обязанности главы администрации Железнодорожного района Пензы Надежда Корязова.

Они вручили Марии Рябовой поздравление от президента России Владимира Путина, цветы и памятные подарки.

Гости пожелали юбилярше крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Рябова Мария Федоровна является уроженкой села Можаровка Городищенского района Пензенской области. С 1939 по 1967 годы работала станочницей на велосипедном заводе имени Фрунзе. Во время Великой Отечественной войны изготавливала на токарном станке детали для продукции военного назначения.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».