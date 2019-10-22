Почти трети пензенских семей денег хватает только на еду Общество

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Почти трети пензенских семей — 31,6% — денег хватает только на еду, покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги им затруднительно. Об этом свидетельствуют данные Росстата об оценке финансового положения домашних хозяйств за II квартал 2019 года.

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По этому показателю регион занял второе место в России. Больше доля таких семей только в Республике Алтай — 37%.

По сравнению со II кварталом 2018 года доля домохозяйств, которым денег хватает только на еду, в Пензенской области увеличилась более чем на 3%. Ранее она составляла 28,3%.

В целом по России наблюдается другая тенденция — этот показатель уменьшился с 16% до 14,1%. В Приволжском федеральном округе доля таких семей также сократилась — с 15% до 13,7%.

Домохозяйств, которые сообщили, что им хватает денег на еду и одежду, но покупку товаров длительного пользования они себе не могут позволить, в Пензенской области стало меньше. Если во II квартале 2018 года их было 48,7%, то во II квартале 2019-го стало 44,9%.

Похожая ситуация отмечается в ПФО: произошло уменьшение с 49,1% до 48,8%. В целом по стране доля семей, которым хватает денег на еду и одежду, выросла с 48,9% до 49,4%.

Достаточно денег для покупки еды, одежды и товаров длительного пользования имеется в Пензенской области у 20,9% семей, которые при этом не могут позволить себе приобретение автомобиля, квартиры и дачи. Их число изменилось незначительно, раньше таких домохозяйств насчитывалось 20,2%.

Согласно данным статистики, в России доля этих домохозяйств увеличилась с 30,7% до 32,6%, в ПФО — 31,5% до 34,2%.

Достаточно средств, чтобы купить все, что нужно, по собственной оценке, имеется у 0,2% семей в Пензенской области. Во II квартале 2018 года их было 0,9%.

В целом по стране показатель остался неизменным — 2,7%, в ПФО вырос с 2% до 2,1%.

Число домохозяйств, оценивших свое финансовое положение фразой «денег не хватает даже на еду», в Пензенской области оказалось 0,7%, в то время как раньше к этой категории себя относили 0,8% семей.

В Приволжском федеральном округе их доля уменьшилась с 1,9% до 0,6%, в России — с 1% до 0,7%.

Затруднились с ответом о финансовом положении во II квартале 2019 года в Пензенской области 1,7% семей, в ПФО — 0,6%, в стране — 0,5%.