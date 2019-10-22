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Почти трети пензенских семей денег хватает только на еду

20:20 | 22.10.2019 | Общество

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Почти трети пензенских семей — 31,6% — денег хватает только на еду, покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги им затруднительно. Об этом свидетельствуют данные Росстата об оценке финансового положения домашних хозяйств за II квартал 2019 года.

Почти трети пензенских семей денег хватает только на еду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По этому показателю регион занял второе место в России. Больше доля таких семей только в Республике Алтай — 37%.

По сравнению со II кварталом 2018 года доля домохозяйств, которым денег хватает только на еду, в Пензенской области увеличилась более чем на 3%. Ранее она составляла 28,3%.

В целом по России наблюдается другая тенденция — этот показатель уменьшился с 16% до 14,1%. В Приволжском федеральном округе доля таких семей также сократилась — с 15% до 13,7%.

Домохозяйств, которые сообщили, что им хватает денег на еду и одежду, но покупку товаров длительного пользования они себе не могут позволить, в Пензенской области стало меньше. Если во II квартале 2018 года их было 48,7%, то во II квартале 2019-го стало 44,9%.

Похожая ситуация отмечается в ПФО: произошло уменьшение с 49,1% до 48,8%. В целом по стране доля семей, которым хватает денег на еду и одежду, выросла с 48,9% до 49,4%.

Достаточно денег для покупки еды, одежды и товаров длительного пользования имеется в Пензенской области у 20,9% семей, которые при этом не могут позволить себе приобретение автомобиля, квартиры и дачи. Их число изменилось незначительно, раньше таких домохозяйств насчитывалось 20,2%.

Согласно данным статистики, в России доля этих домохозяйств увеличилась с 30,7% до 32,6%, в ПФО — 31,5% до 34,2%.

Достаточно средств, чтобы купить все, что нужно, по собственной оценке, имеется у 0,2% семей в Пензенской области. Во II квартале 2018 года их было 0,9%.

В целом по стране показатель остался неизменным — 2,7%, в ПФО вырос с 2% до 2,1%.

Число домохозяйств, оценивших свое финансовое положение фразой «денег не хватает даже на еду», в Пензенской области оказалось 0,7%, в то время как раньше к этой категории себя относили 0,8% семей.

В Приволжском федеральном округе их доля уменьшилась с 1,9% до 0,6%, в России — с 1% до 0,7%.

Затруднились с ответом о финансовом положении во II квартале 2019 года в Пензенской области 1,7% семей, в ПФО — 0,6%, в стране — 0,5%.

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