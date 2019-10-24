В Пензе на дороге в районе «Виража» появились светофоры Общество

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Новые светофоры установлены на пешеходном переходе на улице Большой Арбековской в Пензе — в районе пересечения с 1-м Онежским проездом, 5-м проездом Кольцова и дорогой, ведущей к автодрому «Вираж».

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Летом 2019 года данный участок был отремонтирован по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

На текущей неделе вблизи пешеходного перехода рабочие произвели монтаж опор для дорожных знаков, на которых затем разместили светофоры для регулирования движения машин и пешеходов.

Однако пока они не функционируют.

Вместе с тем, по словам автомобилистов, на протяжении нескольких дней в районе данного перекрестка ведется фиксация нарушений ПДД с помощью фоторадарного комплекса «Кордон», который позволяет отслеживать превышение разрешенной скорости.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 октября 2018 года на нерегулируемом пешеходном переходе в районе 5-го проезда Кольцова в Пензе автомобиль «ВАЗ-2104» насмерть сбил мужчину 1951 года рождения. Впоследствии суд назначил водителю 1 год 4 месяца колонии-поселения, а также лишил его права управления транспортными средствами на два года.

На следующий день после трагического ДТП вице-мэр Пензы Юрий Ильин проинформировал, что рассматриваются различные способы повышения безопасности дорожного движения на данном участке, один из них — установка светофора.