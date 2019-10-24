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В Пензенской области перевыполнен годовой план по искусственному восстановлению лесов

19:29 | 24.10.2019 | Общество

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. План по искусственному лесовосстановлению на 2019 год перевыполнен в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В Пензенской области перевыполнен годовой план по искусственному восстановлению лесов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посадка лесных культур в регионе выполнена на площади 562 га, что составляет 101% от установленного годового плана», — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что содействие естественному возобновлению лесов оказано на площади 730 га, что составляет 103% от запланированного показателя.

«Всего за осенний период высажено более 500 тыс. шт. сеянцев сосны обыкновенной», — уточнили в Минлесхозе, отметив, что работы по лесовосстановлению будут продолжены до конца октября.

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