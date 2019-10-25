Денис Стародубов из Пензенской области вышел в финал конкурса «Доброволец России» Общество

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Волонтер пензенского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Денис Стародубов вошел в число 190 финалистов конкурса «Доброволец России – 2019».

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Он поборется за победу в номинации «Говорит волонтер» среди участников старше 18 лет. Заявленный им проект — медиасектор пензенского регионального отделения «Волонтеры-медики».

В период по 10 ноября все проекты, вышедшие в финал, будут проходить оценку федерального экспертного жюри, которое определит по три победителя в каждой из номинаций в категориях «Социальный проект», «Творческая работа» и «Доброе дело».

Кроме того, с 1 по 10 ноября состоится народное голосование.

По его итогам будет выбрано по одному победителю в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа», а в категории «Социальный проект» два — среди участников старше 18 лет, а также от 14 до 17 лет.

Лауреаты всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» будут объявлены на международном форуме, который пройдет в Сочи со 2 по 5 декабря.