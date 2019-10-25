EN
15:00:03 Пятница, 25 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ИЗБРАНИЕ НОВОГО МЭРА ПЕНЗЫ За Лузгина проголосовали 20 депутатов гордумы, за Камнева — 12, за Кирюхина — 1, за Леонтьева — 0

Денис Стародубов из Пензенской области вышел в финал конкурса «Доброволец России»

13:29 | 25.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Волонтер пензенского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Денис Стародубов вошел в число 190 финалистов конкурса «Доброволец России – 2019».

Денис Стародубов из Пензенской области вышел в финал конкурса «Доброволец России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он поборется за победу в номинации «Говорит волонтер» среди участников старше 18 лет. Заявленный им проект — медиасектор пензенского регионального отделения «Волонтеры-медики».

В период по 10 ноября все проекты, вышедшие в финал, будут проходить оценку федерального экспертного жюри, которое определит по три победителя в каждой из номинаций в категориях «Социальный проект», «Творческая работа» и «Доброе дело».

Кроме того, с 1 по 10 ноября состоится народное голосование.

По его итогам будет выбрано по одному победителю в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа», а в категории «Социальный проект» два — среди участников старше 18 лет, а также от 14 до 17 лет.

Лауреаты всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» будут объявлены на международном форуме, который пройдет в Сочи со 2 по 5 декабря.

Загрузка...
Читайте также
МТС обеспечила контроль за бесперебойной работой пензенских электросетей В Пензенской области определены финалисты конкурса агитбригад «Радуга жизни»
Пензенцы установили Wink от «Ростелекома» на десятки тысяч устройств В Пензе вблизи острова Пески утонул мужчина
В Сердобске ссора между братьями закончилась убийством Житель Пензы подозревается в краже пакета с деньгами
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement