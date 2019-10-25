Агамагомедов не знает, планируется ли использовать паркинг у «Стрелецкого» в качестве ТЦ Общество

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов пока не располагает информацией о том, планируется ли использовать строящееся на проспекте Строителей — вблизи магазина «Стрелецкий» — здание многоуровневого паркинга по назначению или там намечено открыть торговый центр.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В свое время — в 2009 году еще — на земельном участке площадью 3 тыс. кв. метров был запроектирован [многоуровневый паркинг], и началось строительство на основании разрешения, выданного администрацией. [...] Площадь объекта — 7 тыс. кв. метров, 6 этажей. На сегодняшний день параметры — вот то, что мы видим по факту — они соответствуют», — сказал он в ходе 4-й очередной сессии гордумы.

Магомед Агамагомедов уточнил, срок действия разрешения на строительство истекает в 2019 году.

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«Соответственно, мы ждем завершения работ и обращения [застройщика] в Госжилстройтехинспекцию за получением данной организацией заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и действующим регламентам», — пояснил вице-мэр.

Он добавил, что если такое заключение будет выдано, то застройщик сможет обратиться в мэрию за получением разрешения на ввод в эксплуатацию, которая в свою очередь в этот момент узнает о намерениях по эксплуатации построенного здания.

При обсуждении данного вопроса глава города Пензы Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что если будут выявлены какие-то нарушения, необходимо принять соответствующие меры.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в настоящее время работы на стройплощадке вблизи торгового центра не завершены. В качестве периода начала строительства на паспорте объекта указан II квартал 2016 года, окончания — III квартал 2018-го.

Заказчиком значится ООО «Градиент альфа плюс», подрядчиком — ООО «Практик».