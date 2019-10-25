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Судьбу недостроенного паркинга на улице Антонова в Пензе должны решить жители — вице-мэр

16:27 | 25.10.2019 | Общество

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Решение о судьбе недостроенного паркинга вблизи дома №47 на улице Антонова в Пензе необходимо принимать на общем собрании собственников жилья. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Судьбу недостроенного паркинга на улице Антонова в Пензе должны решить жители — вице-мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что несколько лет назад было выдано разрешение на строительство подземного паркинга, над которым предполагалось разместить детские площадки и озеленить территорию.

«На стадии строительства застройщик, проводя работы, нарушил технологию, и данный паркинг был обрушен», — напомнил вице-мэр в ходе 4-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 октября.

Заместитель главы администрации Пензы добавил, что компания не стала заниматься восстановлением данного объекта, при этом многоквартирный дом был введен в эксплуатацию, а земельный участок перешел в общедолевую собственность жильцов.

«Нам нужно совместно с жителями протоколом собрания [...] с участием администрации принять решение, что делать с объектом, который находится на земельном участке, который принадлежит собственникам многоквартирного дома. Мы готовы в этом участвовать», — сказал Магомед Агамагомедов, подчеркнув, что мэрия не может распоряжаться данным участком.

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