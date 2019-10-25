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Дороги в районе Ахунского переезда в Пензе планируется расширить на отдельных участках

19:03 | 25.10.2019 | Общество

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Дополнительные полосы на отдельных участках дорог в районе Ахунского переезда в Пензе планируется обустроить для минимизации заторов.

Дороги в районе Ахунского переезда в Пензе планируется расширить на отдельных участках

Фото: Pnzreg.ru

Схема, предложенная представителями регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, предполагает, что дополнительной полосой смогут воспользоваться водители, следующие из Пензы в направлении Заречного, которым не придется ждать, пока поворачивающий налево — к Ахунскому переезду — транспорт завершит маневр.

Также намечено расширить дорогу на участке от переезда до поворота направо — на улицу Нейтральную.

Кроме того, планируется обустроить дополнительную полосу по другую сторону переезда — на улице Чаадаева. Ожидается, что это позволит беспрепятственно двигаться машинам, следующим с трассы М5 «Урал» в направлении Пензы.

Помимо этого изменения затронут перекресток на улице Нейтральной в районе поворота на улицу Антонова — в микрорайон ГПЗ-24. Там с помощью обустройства дополнительных полос в двух направлениях движения — из Заречного прямо в сторону Пензы и при повороте с улицы Антонова направо — также планируется избавиться от заторов.

По словам главы Минстроя Пензенской области Александра Гришаева, необходимые работы будут выполнены в течение 10 дней.

Реконструкция данных участков запланирована на 2020 год.

В настоящее время также достигнута договоренность с компанией «РЖД» о пересмотре графика движения поездов в часы пик — с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00, чтобы жители не стояли в пробках вблизи Ахунского переезда, сообщает пресс-служба областного правительства.

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