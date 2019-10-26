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В Пензенской области определены лучшие социальные проекты

12:20 | 26.10.2019 | Общество

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Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» определены в Пензенской области.

В Пензенской области определены лучшие социальные проекты

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, всего конкурсная комиссия рассмотрела 29 проектов, заявленных 28 индивидуальными предпринимателями, коммерческими организациями и НКО.

При их оценке учитывались значимость, достигнутый эффект и другие критерии.

В результате комиссия отобрала пять лучших проектов в сфере социального предпринимательства.

В номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» отмечен центр соцобслуживания «Близкие люди».

Лучшими проектами социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей названы ЦМИТ «ИнТехно» и бизиборд — игрушка, помогающая изучать окружающий мир.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победителями признаны инициатива «Хвостленд» и детский книжный клуб «Фан чемодан».

Победители регионального этапа рекомендованы к участию в федеральном этапе конкурса. Также они будут награждены сертификатами ООО «Центр кластерного развития» на услуги по продвижению проектов.

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