Депутат предложил заключать соглашения с НКО при предоставлении муниципальных помещений Общество

Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. Председатель постоянной комиссии пензенской гордумы по местному самоуправлению Алексей Шуварин предложил заключать соглашения с некоммерческими организациями, которым в безвозмездное пользование предоставляются помещения, являющиеся муниципальной собственностью.

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«Мы неоднократно говорили о том, что у муниципалитета должно быть некое либо соглашение, либо каким-то иным образом урегулирован вопрос, связанный с такими организациями», — отметил он в ходе 4-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в минувшую пятницу, 25 октября.

По словам Алексея Шуварина, в настоящее время не предусмотрено механизмов контроля за тем, как используются предоставленные НКО помещения и осуществляется ли в них именно та деятельность, которая была заявлена.

«Почему мы не можем заключить соглашение, чтобы у нас был механизм контроля?» — задался вопросом депутат.

Глава города Пензы Владимир Мутовкин согласился с тем, что есть системная недоработка, которой «надо позаниматься».