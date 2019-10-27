Дорогу на улице Пилотной в Пензе планируется отремонтировать в 2020 году Общество

Пенза, 27 октября 2019. PenzaNews. Улица Пилотная в Пензе должна быть включена в число объектов, которые планируется отремонтировать по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2020 году. К такому выводу пришли вице-мэр Юрий Ильин и директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин по итогам выезда на место в минувшую субботу, 26 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы выполнили большой объем работ по ремонту магистральных улиц с интенсивным движением. Надо постепенно переходить в частный сектор и на второстепенные дороги», — отметил Юрий Ильин.

В свою очередь Максим Иванкин оценил примерный объем работ на улице Пилотной.

«Здесь необходимо провести ремонт основания дороги, устройство верхнего и выравнивающего слоя асфальта», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках проекта «БКАД» до конца 2019 года намечено определить подрядчиков на ремонт ряда крупных объектов, в их числе — улицы Терновского, Баумана, Окружная, Луначарского, проспект Строителей и дублер улицы Окружной.