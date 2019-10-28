В Пензе более 1 тыс. человек написали географический диктант в филиале академии МТО Общество

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Более 1 тыс. человек приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант» в стенах Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Фото: пензенское областное отделение РГО

Среди тех, кто написал диктант в данном вузе, были курсанты, офицеры, представители движения «Юнармия» и почетные гости — начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин, председатели областного и городского отделений РГО Игорь Пантюшов и Ольга Ильина, путешественник Евгений Устинов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в областном отделении Русского географического общества, всего в Пензенской области тестирование проводилось на 48 площадках, что в три раза больше, чем год назад.

По предварительным данным, самой востребованной из них оказалась та, которая была организована в филиале Военной академии МТО, а всего диктант написали 2,7 тыс. человек.

По мнению Игоря Пантюшова, за последние годы жители стали проявлять больший интерес к изучению географии.

«Особо приятно видеть, что популярность изучения географии растет так же, как и число людей, желающих принять участие в географическом диктанте», — отметил он.