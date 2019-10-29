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Пензенских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий

17:58 | 29.10.2019 | Общество

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Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Выпадение осадков в виде снега ожидается в Пензенской области в ближайшие дни, что может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

Пензенских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в условиях снегопада важно правильно выбрать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также воздержаться от резких маневров.

«При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость», — отмечается в сообщении.

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