Пензенских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий Общество

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Выпадение осадков в виде снега ожидается в Пензенской области в ближайшие дни, что может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в условиях снегопада важно правильно выбрать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также воздержаться от резких маневров.

«При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость», — отмечается в сообщении.