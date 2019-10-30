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В Пензе на выставке «Лесная сказка» представят поделки из природного материала

17:33 | 30.10.2019 | Общество

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Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Выставка поделок из природного материала «Лесная сказка» начнет работу в литературном музее Пензы в предстоящую пятницу, 1 ноября.

В Пензе на выставке «Лесная сказка» представят поделки из природного материала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, в экспозицию войдут работы, изготовленные участниками детского конкурса, на который поступило более 200 поделок.

«Детям предлагалось изготовить поделки в виде литературных героев, самостоятельно придумать сказочных персонажей, обитателей леса, изобразить пейзажи, жанровые сценки — все, на что хватит фантазии», — пояснил собеседник агентства.

Он пояснил, что победители конкурса будут определены в ходе работы выставки, их имена планируется объявить в ходе торжественного мероприятия, которое состоится 15 декабря.

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