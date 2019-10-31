EN
18:10:28 Четверг, 31 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор поручил усилить профилактику подростковой преступности

13:39 | 31.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить профилактику подростковой преступности в регионе.

Пензенский губернатор поручил усилить профилактику подростковой преступности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обстановка по предупреждению преступлений в подростковой среде остается сложной. Профилактике правонарушений, совершаемых лицами моложе 18 лет, необходимо уделить самое пристальное внимание», — сказал он в ходе заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 31 октября.

Иван Белозерцев отметил, что, согласно имеющимся данным, более 80% противоправных действий направлено против собственности — это кражи чужого имущества и продуктов питания.

«В 12 случаях зарегистрирован рецидив. В основном это были дети из неблагополучных семей. Усугубляет обстановку увеличение количества преступлений, совершенных в составе групп — как вместе со сверстниками, так и со взрослыми. Нам надо серьезно поработать над исправлением данного положения дел. Мы должны вместе думать над тем, как изменить ситуацию», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве В Пензе планы застройщиков проанализируют через призму федеральных проектов
В Пензе на улице Белинского установят знаки, запрещающие остановку В Пензенской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей
Скончался водитель, пострадавший при опрокидывании машины в Кузнецком районе Клуб «Локомотив-Пенза» досрочно занял седьмое место на ЧР по регби
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement