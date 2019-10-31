Пензенский губернатор поручил усилить профилактику подростковой преступности Общество

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить профилактику подростковой преступности в регионе.

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«Обстановка по предупреждению преступлений в подростковой среде остается сложной. Профилактике правонарушений, совершаемых лицами моложе 18 лет, необходимо уделить самое пристальное внимание», — сказал он в ходе заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 31 октября.

Иван Белозерцев отметил, что, согласно имеющимся данным, более 80% противоправных действий направлено против собственности — это кражи чужого имущества и продуктов питания.

«В 12 случаях зарегистрирован рецидив. В основном это были дети из неблагополучных семей. Усугубляет обстановку увеличение количества преступлений, совершенных в составе групп — как вместе со сверстниками, так и со взрослыми. Нам надо серьезно поработать над исправлением данного положения дел. Мы должны вместе думать над тем, как изменить ситуацию», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.