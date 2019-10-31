В Пензенской области обобщили статистику о коррупционных правонарушениях Общество

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. 97 юридических и должностных лиц привлечены в Пензенской области к административной ответственности за коррупционные правонарушения за девять месяцев 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что за аналогичный период прошлого года их насчитывалось 57.

Светлана Артамонова уточнила, что по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» наказаны три юрлица, которые оштрафованы более чем на 2 млн. рублей.

«В связи с нарушением порядка трудоустройства бывших государственных и муниципальных служащих за девять месяцев 2019 года органами прокуратуры возбуждено 58 дел об административных правонарушения, за аналогичный период 2018-го их было 24. Рассмотрено 60 дел, в том числе возбужденных в прошлом году. К административной ответственности привлечены 22 юридических и 38 должностных лиц», — сказала представитель прокуратуры, добавив, что сумма назначенных им штрафов превысила 2 млн. рублей.

Кроме того, по ее словам, прокуроры возбуждали дела в связи с неразмещением в интернете проектов нормативных правовых актов для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Всего в текущем году сумма взысканных административных штрафов за коррупционные правонарушения возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого в 4 раза — с 956 тыс. до 3 млн. 935 тыс. рублей», — подытожила Светлана Артамонова.