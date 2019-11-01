В зоопарке Пензы показали птенцов волнистых попугаев Общество

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Фотографии только что вылупившихся птенцов волнистых попугаев размещены на странице пензенского зоопарка в соцсети Facebook.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На кадрах видно, что птенцы непохожи на своих родителей — у них непропорционально большая голова и удлиненная шея, а также отсутствуют перья.

Как отмечается в сообщении зоопарка, появлению птенцов на свет предшествовал период ухаживаний.

«Очень интересно поведение попугаев в это время. Самец становится особенно внимательным к своей подруге: он активно кивает головой, щебечет, начинаются танцы и токование — попугай стучит клювом по всем предметам и по клюву самочки. Иногда самка принимает участие в танце. Издавая всевозможные звуки, самец не забывает угощать барышню кормом из клюва. Этот ритуал как бы подтверждает серьезность намерений самца», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что вылупление птенцов происходит через 18 дней после начала насиживания, а самостоятельными они становятся примерно через месяц.